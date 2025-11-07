مهرجان لبنان السينمائي الدولي يعود من بيروت تحت شعار أيام الحمرا السينمائية

مهرجان لبنان السينمائي, أيام الحمرا السينمائية, تيرو للفنون, مسرح إسطنبولي, بيروت, السينما المستقلة, الأفلام القصيرة, المسرح الوطني اللبناني, قاسم إسطنبولي, الثقافة اللبنانية, الفن السابع

أعلنت جمعية “تيرو للفنون” و”مسرح إسطنبولي” عن إطلاق “مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة” في المسرح الوطني اللبناني داخل سينما الكوليزيه التاريخية في بيروت، تحت شعار “أيام الحمرا السينمائية”، وذلك بين 15 و18 تشرين الثاني 2025 عند السادسة مساءً، بمشاركة واسعة من صُنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

تظاهرة سينمائية عالمية

ويشارك في المهرجان هذا العام 18 دولة هي: المكسيك، لبنان، عمان، الإمارات، مصر، تركيا، الأرجنتين، فلسطين، البحرين، ألمانيا، العراق، تونس، الجزائر، سوريا، فرنسا، إيران، المغرب، وإيرلندا.

وسيشهد الحدث عروضًا لأفلام قصيرة روائية ووثائقية ورسوم متحركة، إلى جانب حلقات نقاش وورش تدريبية تجمع الجمهور والنقاد وصُنّاع السينما في أجواء تفاعلية تعبّر عن حيوية السينما المستقلة ودورها في إعادة إنتاج المعنى داخل مدينة بيروت.

دعم السينما المحلية

وقال الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسس المسرح الوطني اللبناني، إن استمرار المهرجانات وعروض الأفلام والورش المجانية رغم الأزمات المتعددة يشكّل فرصة للتلاقي والتبادل الثقافي، وفرصة أمام الجمهور للتعرّف إلى ثقافات مختلفة من العالم.

وأشار إسطنبولي إلى أن المهرجان يهدف إلى دعم السينما المحلية وتشجيع المواهب الشابة عبر ورش تدريبية وندوات ونقاشات مع المخرجين، مؤكدًا أن هذه التظاهرة السينمائية تخصّص مساحة كبيرة لعرض أفلام مشاريع الطلاب، بما يعزز حضور الجيل الجديد من السينمائيين في المشهد الثقافي اللبناني والعربي.

ويُنتظر أن تشكّل “أيام الحمرا السينمائية” حدثًا فنيًا استثنائيًا يُعيد نبض السينما إلى قلب بيروت، ويمنح الجمهور تجربة غنية تجمع بين الفن والثقافة والحوار الإنساني.

