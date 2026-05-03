ليدي غاغا تنضم بشكل مفاجئ إلى الجزء الثاني من فيلم The Devil Wears Prada

كشفت تقارير إعلامية عن انضمام النجمة العالمية ليدي غاغا إلى الجزء الثاني من فيلم The Devil Wears Prada خلال تصويره في ميلانو، حيث لم يقتصر دورها على ظهور تمثيلي مفاجئ، بل توسّع ليشمل تقديم ثلاث أغنيات أصلية داخل العمل.

وبحسب التفاصيل، جاء التعاون بعد تواصل مباشر من ميريل ستريب عقب لقاء جمعهما في فعالية فنية مطلع عام 2026، ما مهّد لشراكة تطورت سريعًا داخل الفيلم.

وتدور أحداث الجزء الجديد حول التحديات التي تواجه مجلة “Runway” في ظل تراجع الصحافة الورقية، مع تسليط الضوء على صراعات النفوذ داخل عالم الموضة، حيث تظهر غاغا بشخصية نجمة عالمية تدخل في مواجهة درامية مع شخصية “ميراندا بريستلي”.

كما يتناول الفيلم تحولات كبيرة في صناعة الأزياء والإعلام، مع إدخال عناصر موسيقية وأحداث درامية تعزز من الطابع العصري للعمل.

