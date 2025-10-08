كريستين طنوس من الجامعة اللبنانية تحصد جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان كان

فازت الطالبة كريستين وليد طنوس، من كلية الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية، بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان كانّ العالمي للأفلام (أب 2025).

الفيلم “منسبح.. ما منسبح” هو مشروع تخرّج كريستين ويروي قصة الشاب “عمر” الذي تطارده ذكرى غرق والديه، ويحاول تجاوز خوفه من المياه بتعليم شقيقته الصغيرة السباحة مُحوّلًا الألم إلى أمل.

واشارت الجامعة اللبنانية في بيان إلى أن” الفيلم شارك في مهرجانات دولية عدّة، منها:

مهرجان طلاب الجامعات البريطانية للأفلام في مصر

شبكة ليفت أوف العالمية”.

