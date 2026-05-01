فيلم Michael يعيد مايكل جاكسون إلى الصدارة بأرقام استماع قياسية

حقق فيلم السيرة الذاتية “Michael” نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر العالمي، متجاوزًا التوقعات بإيرادات افتتاحية ضخمة، ما انعكس مباشرة على شعبية أغاني النجم الراحل مايكل جاكسون. وسجلت أعماله أكثر من 47 مليون استماع خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرض الفيلم في الولايات المتحدة، بزيادة تجاوزت 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت أشهر أغانيه مثل Billie Jean وBeat It عودة قوية إلى قوائم الاستماع، كما ارتفعت نسب الاستماع لأعمال فرقته The Jackson 5. ويُتوقع أن يحقق جاكسون أعلى معدل استماع أسبوعي في مسيرته بعد هذا الانتعاش، في ظل استمرار الإقبال الجماهيري على الفيلم وترقب جزء ثانٍ منه.

