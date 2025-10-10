وقفة في طرابلس.. ما علاقة فضل شاكر؟

دعا عدد من أبناء طرابلس إلى وقفة في ساحة عبد الحميد كرامي، طالبوا خلالها محاكمة عادلة وشفافة للفنان فضل شاكر، بعيدة عن أي تدخلات سياسية أو أدلة غير موثوقة.

وأكد المشاركون أن “القضاء هو المرجع الوحيد لتحقيق العدالة”، مطالبين “بالاعتماد على أدلّة رسمية”.

وكان الفنان فضل شاكر قد سلّم نفسه للسلطات اللبنانية، معرباً عن ثقته برئيس الحكومة نواف سلام وبنزاهة القضاء، آملاً أن تُنصفه العدالة وتُظهر الحقيقة.

