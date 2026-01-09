فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية في جلسة سرّية.. ونفي لكل التهم

أفادت معلومات صحفية بأن المحكمة العسكرية عقدت اليوم جلسة استجواب للفنان فضل شاكر، جاءت بشكل سرّي بناءً على طلبه ووكيلته القانونية، حيث مُنع الإعلاميون والمحامون غير الموكّلين من حضورها.

وعقدت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد وسيم فياض، جلسة محاكمة شاكر في أربعة ملفات أمنية سبق أن صدرت بحقه فيها أحكام غيابية تراوحت بين الأشغال الشاقة لمدة 5 و15 سنة. وحضر الجلسة مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة القاضي نضال الشاعر، إضافة إلى وكيلة الدفاع المحامية أماتا مبارك.

وبحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، استمرت الجلسة نحو ساعتين ونصف الساعة، جرى خلالها استجواب فضل شاكر في كامل الملفات العالقة أمام المحكمة العسكرية. وخلال الاستجواب، بدا شاكر مرتاحًا وأجاب عن جميع الأسئلة المطروحة، نافيًا بشكل قاطع كل التهم المنسوبة إليه.

وأكد فضل شاكر احترامه الكامل للمؤسسة العسكرية اللبنانية، مشددًا على أنه لم ينتمِ يومًا إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير، ولم يموّلها أو يسلّحها، كما نفى أي مشاركة له في أعمال مسلّحة أو في معارك عبرا.

وبرّر شاكر وجوده في مسجد بلال بن رباح في عبرا قبل المعركة بنحو أسبوعين، بأنه كان يتلقى تهديدات جدّية بالتصفية الجسدية بسبب مواقفه السياسية، موضحًا أن وجوده هناك كان بدافع الخوف على حياته وعائلته فقط، وليس لأي نشاط عسكري أو أمني.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة العسكرية إرجاء المحاكمة إلى 12 شباط المقبل، وذلك لاستكمال الاستماع إلى الشهود، وعلى رأسهم الشيخ أحمد الأسير، حيث حُددت جلسة ثانية مخصصة للمواجهة بين الطرفين.

وعلى صعيد متصل، أفادت معلومات صحفية بأن جلسة ستُعقد غدًا عند الساعة 11 صباحًا أمام محكمة الجنايات، يُحاكم فيها فضل شاكر إلى جانب أحمد الأسير في قضية محاولة قتل هلال حمود، مسؤول سرايا المقاومة في صيدا.

