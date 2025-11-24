بالصور.. بطاطا شيبس عَ فستق: فؤاد يمّين يفاجئ بأول إخراج سينمائي

أعلنت شركتا “فرونت رو فيلمز” و “أباجور برودكشونز” عن تعاونهما في صناعة الفيلم الروائي

“بطاطا شيبس عَ فستق”، وهو أول تجارب فؤاد يمّين في الإخراج السينمائي الروائي الطويل.

بطاطا شيبس عَ فستق: فؤاد يمّين يفاجئ بأول إخراج سينمائي pic.twitter.com/3C9TCRt5Bl — Cedar News (@cedar_news) November 24, 2025



يمّين، الذي يضمّ إلى رصيده عدداً كبيراً من الأعمال السينمائية ، يلعب أيضاً دور البطولة في الفيلم، الذي تمّ تصويره بالكامل في بيروت خلال شهر أكتوبر، وهو حاليّاً في مرحلة المونتاج.

من خلال كوميديا سوداء وجوديّة مشبعة بالمشاعر، يحكي فيلم “بطاطا شيبس عَ فستق” قصة “نهاد” الذي يتّخذ قراراً مصيرياً يغيّر مسار حياته.

ومع عدم وجود أي شيء ليخسره، يُفوِّض نهاد مصوِّراً لتوثيق ليلته الأخيرة على الأرض، فتتحوّل هذه الليلة إلى رحلة عبر شوارع بيروت، تجمع بين الأمنيات والمغامرات والمواجهات، في محاولة يائسة للعثور على معنى لحياته في عالم ينهار من حوله.

من اعترافه بحبّه القديم لزميلته المدرسية، مروراً بعلاقاته الفاشلة، وصولاً إلى مواجهاته مع الحبيبات السابقات، وعاهرة تحمل نظرة فلسفية للحياة،

تتحوّل جولة نهاد إلى ليلة من الفوضى، والاستكشاف، والصدمة.

يشارك في الفيلم عدد من أبرز نجوم العالم العربي، من بينهم:

سعيد سرحان، سينتيا كرم، غابريال يمّين، منال عيسى، طلال الجردي، إيلي متري، منير شليّطا وغيرهم.

كما يشهد الفيلم ظهور عدد من ضيوف الشرف من شخصيات عربية معروفة،ما يضيف نكهة خاصة إلى رؤية يمّين الجريئة والدافئة في آن واحد.

يقول جيانلوكا شقرا، الرئيس التنفيذي في فرونت رو فيلمد إنترتينمنت:

“أعتقد أن رؤية فؤاد المبتكرة هي نسمة هواء منعشة في ظل هذه الأوقات الصعبة. سعدنا بالتعاون معه في فيلم أصحاب ولا أعزّ، حيث جسّد دوره بشجاعة وأثبت فوراً أنه موهبة تملك الكثير لتقدّمه.

للأسف، يفرض قطاع السينما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قيوداً إبداعية على الكتّاب ورواة القصص، لكن مع بطاطا شيبس عَ فستق قررنا الانطلاق بلا حدود. نحن نراهن على خيال فؤاد المنطلق، الذي لا يستطيع أحد أن يقدّمه سواه،

بجرأته المميّزة، وحسّه الكوميدي، ورقّته وعمقه.”

وبدوره، يعلّق فؤاد يمّين على هذا التعاون قائلاً:

“بدأت علاقتي مع فرونت رو في موقع تصوير أصحاب ولا أعزّ، حيث تبيّن أننا نتشارك الشغف نفسه لسرد قصص حرّة وصادقة. لطالما دعمت فرونت رو الأفلام التي تمتلك روحاً، والأعمال التي لا تقيّدها الأنواع أو الحدود. فيلم بطاطا شيبس عَ فستق يغوص في المشاعر البشريّة، كالخوف والحب والندم والرغبة في الانتماء، وهي مشاعر تتجاوز أيّ زمان ومكان لأنها عالمية وأزلية. هذا التوافق في الرؤية هو ما يجعل هذا التعاون بيننا أمراً حتميّاً.”

يعتمد الفيلم أسلوباً عفوياً مستوحى من مدرسة “الدوغما”، حيث يلتقط نبض بيروت الليلي، جامعاً بين السخرية الحادّة، والشاعريّة، والمشاعر الصادقة،

من دون تكلّف أو تزويق زائد.

هذا الأسلوب يرسّخ رؤية فؤاد يمّين الخاصة وغير المألوفة كمؤلّف ومخرج، ويقدّمه كأحد الأصوات السينمائية الجديدة في المنطقة.

يُعتبر فيلم “بطاطا شيبس عَ فستق” أحدث الإنتاجات العربية لشركة فرونت رو، التي تواصل توسّعها الإقليمي في مجالي الإنتاج والتوزيع.

الفيلم من إخراج فؤاد يمّين، عن سيناريو مشترك بينه وبين رامي عواض. ويشارك في إنتاجه كلّ من:

Roar Park بالتعاون مع

Final Cut و Audionese.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.