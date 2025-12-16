ما حقيقة الصورة المتداولة لشيرين عبد الوهاب داخل مستشفى؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول صورة نُسبت إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، قيل إنها التُقطت داخل أحد المستشفيات، مع ترويج معلومات غير مؤكدة تزعم دخولها على خلفية جرعة من مخدر الشابو. وجاء تداول الصورة بالتزامن مع صدور أمر ضبط وإحضار بحق شقيقها محمد عبد الوهاب، على خلفية اتهامه بالتعدي عليها وكسر زجاج منزلها، إضافة إلى توجيه عبارات سبّ وقذف.

وأثارت الصورة المتداولة موجة واسعة من الجدل والتكهنات بين المتابعين، لا سيما في ظل غياب أي بيان رسمي يوضح حقيقة الحالة الصحية للفنانة أو يؤكد صحة ما يتم تداوله. في المقابل، نفت مصادر صحية صحة المعلومات المتداولة، مؤكدة أن الصورة قديمة أو خارجة عن سياقها، وأن لا معطيات طبية رسمية تشير إلى تعرض شيرين لأي عارض صحي كما يُشاع.

ولا تزال الملابسات المحيطة بالواقعة قيد المتابعة، بانتظار صدور توضيحات رسمية تضع حدًا للشائعات المتداولة عبر المنصات الرقمية.

