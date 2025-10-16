صفحة مزيفة تنتحل صفة الفنان ملحم زين والتحقيقات القانونية انطلقت

أعلن مكتب المحامي الشريف سليمان، الوكيل القانوني للفنان ملحم زين “رصد صفحة مشبوهة على موقع فايسبوك تقوم بانتحال صفة الفنان ملحم زين، مستخدمة اسمه وصورته ومحتوى يوهم المتابعين بأنها الصفحة الرسمية العائدة له، في حين أنها تُدار من قِبل أشخاص مجهولين يعمدون إلى الإساءة إلى الجمهور والمتابعين عبر عبارات مسيئة وتصرفات مشينة”.

أضاف البيان: “إنّ هذه الأفعال تُشكّل جرائم جزائية خطرة يعاقب عليها القانون اللبناني، وفقاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، ولا سيّما لناحية انتحال الهوية الشخصية، والتشهير، والقدح والذم، واستخدام الوسائل الإلكترونية للإساءة والإضرار بسمعة الأشخاص. وعليه، نحذّر جميع المتابعين والجمهور الكريم من التعامل مع أي صفحة أو حساب غير موثّق رسميّاً باسم الفنان ملحم زين، ونؤكد أنّ الفنان لا يمتلك سوى حساباته الموثّقة والمعروفة على المنصّات الرسمية”.

وختم: “يعلن مكتبنا أنّه باشر باتخاذ الإجراءات القانونية أمام النيابة العامة المختصة وهيئة التحقيق في الجرائم المعلوماتية لملاحقة كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً في هذه الأفعال الجرمية، وسنعمد إلى اتخاذ أشد الإجراءات القانونية المتاحة وصولاً إلى ملاحقة المرتكبين أمام القضاء الجزائي والادعاء بحقهم بالمسؤولية المدنية والجزائية الكاملة. ويُحمل مكتبنا كل من يشارك أو يساهم في نشر هذه الصفحة أو التفاعل معها أو إعادة تداول محتواها المسؤولية القانونية المباشرة”…

