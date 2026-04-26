شيرين عبد الوهاب في أول مداخلة بعد غياب.. ماذا قالت فيها؟

في أول مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي عمرو أديب بعد فترة غياب، أدلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعدد من التصريحات الشخصية والإنسانية، تزامنًا مع إصدارها الجديد “الحضن شوك”.

وتحدثت شيرين عن مرحلة صعبة مرت بها، مشبهة عودتها إلى الساحة الفنية بالنجاة بعد “الغرق”، في إشارة رمزية إلى تجربة قاسية عاشتها. كما أشادت بدعم عدد من الفنانين، من بينهم هيفاء وهبي ومحمود الليثي، إضافة إلى إشاراتها إلى مواقف دعم إنساني من بعض المقربين.

كما ذكرت أن الممثلة زينة لعبت دورًا في رعاية بناتها خلال فترة ابتعادها، فيما تحدثت عن تلقيها دعمًا شخصيًا ساعدها على التعافي وإعادة ترتيب حياتها، من بينها فترة قضتها في منتجع علاجي.

وتنوعت تصريحاتها بين الطابع العاطفي والإنساني، مع تركيز على مرحلة التعافي والعودة التدريجية إلى الفن، بالتزامن مع طرح عملها الجديد.

