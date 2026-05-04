شاكيرا تحتفل بجذورها اللبنانية أمام مليوني شخص في ريو دي جانيرو

أحيت النجمة العالمية Shakira حفلًا ضخمًا على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، حضره نحو مليوني شخص، حيث استعرضت خلاله جذورها اللبنانية من خلال رقصها على أنغام عربية ولبنانية.

وتحرص شاكيرا في معظم حفلاتها على إبراز هذا الجانب من هويتها، إذ يعود أصل والدها، William Mounir Chadid، إلى مدينة زحلة.

ويأتي الحفل ضمن مبادرة سياحية بعنوان “Todo Mundo no Rio” (الجميع في ريو)، تهدف إلى استقطاب فنان عالمي سنويًا حتى عام 2028 لإحياء عروض مجانية تعزز السياحة خلال شهر مايو.

ووفق تقديرات رسمية، أسهم الحدث في تحقيق إنفاق اقتصادي يُقدّر بنحو 155 مليون دولار، إضافة إلى نحو 250 مليون دولار من التغطية الإعلامية العالمية، مع تسجيل ارتفاع كبير في الحجوزات الفندقية وتدفق مئات الآلاف من الزوار من خارج المدينة.

