رحيل رسام الكاريكاتير الأمريكي سكوت آدامز عن 68 عامًا

توفي رسام الكاريكاتير الأمريكي سكوت آدامز، مبتكر سلسلة Dilbert، عن عمر 68 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان البروستاتا والذي انتشر إلى العظام.

وأفادت شيلي مايلز، طليقته، بخبر الوفاة خلال حلقة من بودكاست «قهوة مع سكوت آدامز»، حيث قرأت رسالة كتبها قبل رحيله، أوضح فيها أنه كان في كامل وعيه، ورغب في مشاركة محطات حياته مع جمهوره.

وُلد آدامز عام 1957 في ويندهام بولاية نيويورك، ودرس الاقتصاد قبل أن يعمل في مجالات البنوك والاتصالات، وهي البيئة التي استلهم منها شخصيات سلسلة «Dilbert»، التي ظهرت للمرة الأولى عام 1989، وحققت انتشارًا واسعًا خلال تسعينيات القرن الماضي، مع نشرها في أكثر من ألف صحيفة حول العالم.

وتم تحويل السلسلة لاحقًا إلى مسلسل تلفزيوني نال جائزة «إيمي»، إلى جانب صدور كتب ومنتجات حملت اسمها، ما رسّخ حضور آدامز في المشهد الثقافي الأمريكي لسنوات طويلة.

غير أن مسيرته شهدت تراجعًا حادًا في عام 2023، عقب تصريحات أثارت انتقادات واسعة واعتُبرت مسيئة، ما دفع عددًا كبيرًا من الصحف إلى وقف نشر «Dilbert». ورغم ذلك، واصل آدامز نشر أعماله عبر الإنترنت، وطرح كتبًا جديدة من بينها «كيف تفشل في كل شيء تقريبًا ومع ذلك تربح كثيرًا» و«أعد صياغة عقلك».

وفي مايو 2025، كشف آدامز عن إصابته بسرطان البروستاتا الذي امتد إلى العظام، ثم تحدث لاحقًا عن تدهور حالته الصحية ومعاناته من مضاعفات جسدية وقلبية، قبل أن يعلن مطلع يناير 2026 أن فرص التعافي شبه منعدمة.

وتزوّج آدامز مرتين، وعُرف خلال سنواته الأخيرة بآرائه السياسية المثيرة للانقسام، من بينها دعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومواقفه الرافضة لبعض إجراءات جائحة كورونا.

وامتدت تجربة سكوت آدامز الإبداعية لأكثر من ثلاثة عقود، قدّم خلالها رؤية ساخرة للحياة المكتبية، وترك خلفه أعمالًا جمعت بين الكوميديا والتأملات الواقعية، حرص – بحسب رسالته الأخيرة – على أن تحمل فائدة حقيقية للآخرين

