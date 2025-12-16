اعتقال نجل المخرج الأميركي روب راينر للاشتباه بقتل والديه في لوس أنجلوس

ألقت السلطات الأميركية القبض على الكاتب السينمائي نيك راينر، نجل المخرج الشهير روب راينر، للاشتباه في تورطه بمقتل والديه داخل منزلهما في منطقة برينتوود بمدينة لوس أنجلوس.

ووفقاً لمصادر نقلت عنها شبكة ABC News، عُثر على روب راينر وزوجته ميشيل سينغر راينر مقتولين طعناً داخل منزلهما، في جريمة هزّت الأوساط الفنية والإعلامية في الولايات المتحدة.

وتمكنت فرقة عمل تابعة لخدمة المارشال الأميركية من تحديد مكان نيك راينر قرب محطة مترو تبعد نحو 15 ميلاً عن منزل والديه، بالقرب من جامعة جنوب كاليفورنيا، حيث جرى توقيفه من قبل القوى الأمنية من دون مقاومة.

ونشرت الجهات الأمنية صوراً توثق لحظة توقيف نيك راينر، ظهر فيها مرتدياً سترة سوداء وبنطال جينز أثناء اقتياده إلى سيارة الشرطة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبحسب موقع Page Six، وُجهت إلى نيك راينر تهمة القتل، وجرى احتجازه بدايةً في سجن Parker Center وسط المدينة، قبل نقله لاحقاً إلى Twin Towers Correctional Facility، حيث يُحتجز حالياً من دون كفالة وتحت مراقبة مشددة خشية إقدامه على إيذاء نفسه.

وأفادت مصادر مقربة من العائلة أن آخر لقاء جمع نيك بوالديه كان خلال حفل عيد الميلاد الذي نظمه الإعلامي كونان أوبراين مساء السبت الماضي، حيث لوحظ توتر واضح في تصرفاته، ودخل في مشادة حادة مع والديه، ما دفعهما إلى مغادرة الحفل مبكراً.

وأضافت المصادر أن نيك راينر معروف بتاريخ من الإدمان والسلوك العنيف، إلا أن العائلة لم تتوقع أن تتطور الخلافات إلى جريمة قتل، في وقت لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها الكاملة.

