راغب علامة يكشف الحقيقة: البعض حرّف كلامي عن فضل شاكر… وهذا موقفي الحقيقي

خرج الفنان راغب علامة عن صمته مؤكداً احترامه لصوت فضل شاكر، ومشدداً على أن الحل لأزمته القانونية يبدأ بتسليم نفسه للقضاء اللبناني.

بعد تداول اسمه في سياق قضية الفنان فضل شاكر واتهامه بأنه مستفيد من استمرار غياب شاكر عن الساحة لضمان نجاحه، قرر الفنان راغب علامة الرد بشكل واضح، واضعاً حداً للشائعات.

وظهر راغب علامة في مقابلة تلفزيونية مؤكداً أنه قدّم نصيحة صادقة لفضل شاكر منذ بداية الأزمة، داعياً إياه إلى تسليم نفسه للسلطات القضائية كي يتمكن من الخروج من الوضع الذي يعيشه.



وقال علامة إن البعض فسّر تصريحاته بشكل خاطئ واتهمه بالكراهية، بينما كان هدفه الحقيقي مساعدة فضل شاكر على تجاوز الأزمة عبر المسار القانوني الصحيح.

ولفت إلى أنه يفرّق بين الفنان الذي يحب صوته ويقدّر موهبته، وبين الشخص المتورط في قضية حساسة لا يرغب في الخوض في تفاصيلها، مؤكداً في الوقت نفسه احترامه للقضاء اللبناني الذي يعتبره الملاذ الطبيعي لكل من يسعى إلى إنهاء محنته القانونية.

وتأتي تصريحات راغب علامة في ظل التطورات القضائية المتعلقة بفضل شاكر، إذ حددت المحكمة العسكرية موعد بدء محاكمته في 4 قضايا مرتبطة باتهامات تشمل الانتماء إلى تنظيم مسلح وتمويله، ودعم مجموعة الشيخ أحمد الأسير، إضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة والمسّ بهيبة الدولة، وهي الاتهامات التي ينفيها الفنان اللبناني.

