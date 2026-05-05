دعوات فنية لتشييع هاني شاكر في جنازة رسمية وشعبية

تصاعدت الدعوات داخل الوسط الفني لتكريم الفنان الراحل هاني شاكر عبر تنظيم جنازة رسمية وشعبية تليق بمسيرته الطويلة، وذلك بعد حالة الحزن الواسعة التي أعقبت إعلان وفاته.

ودعت الفنانة نادية مصطفى الجهات المختصة إلى إقامة جنازة رسمية تعكس مكانة الراحل، مشيدة بدوره الكبير في خدمة الفن المصري ورفع اسمه عربيًا. كما أكدت أن هذا التكريم يُعد رسالة وفاء لكل من ساهم في إثراء الساحة الفنية.

وكان عبد الفتاح السيسي قد نعى الفنان الراحل، في وقت تواصلت فيه ردود الفعل الحزينة من نجوم الفن والجمهور في مصر والعالم العربي.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.