بالفيديو: جورج وسوف يبدأ جولة أميركا من ديترويت وسط تفاعل جماهيري كبير

بدأ جورج وسوف جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية بحفل مميز في مدينة ديترويت – ميشيغان، حيث شهد الحفل حضوراً واسعاً لعشاقه الذين توافدوا من مختلف الولايات للاستمتاع بصوته وأغانيه الخالدة.

جورج وسوف يبدأ جولة أميركا من ديترويت وسط تفاعل جماهيري كبير pic.twitter.com/Fa3x61QnRX — Cedar News (@cedar_news) October 14, 2025

جورج وسوف يُحيي أمسية طربية في ديترويت بأميركا

وتصدر إسم جورج وسوف الترند على السوشيال ميديا، حيث امتلأت القاعة بالجمهور الذي كان بانتظاره، ليقدم واحدة من أمسياته التي تميزت بالدفء والتواصل المباشر مع محبيه.

كما شارك في الساعات الماضية مقطع فيديو من الحفل عبر حسابه الخاص على منصة إكس، ظهر فيه وهو يؤدي أغنية “كده كفاية” من ألبومه “دول مش حبايب” الصادر عام 2000، وسط تفاعل واسع من الحضور.

وكتب معلقاً برسالة شكر إلى جمهور ديترويت قائلاً ما معناه: “شكراً ديترويت، أراكم الأسبوع المقبل في لوس أنجلوس وشيكاغو”.

ويستعد جورج لإحياء حفلين آخرين ضمن جولته الأميركية، الأول في لوس أنجلوس بتاريخ 17 أكتوبر، 2025 والثاني في شيكاغو بتاريخ 18 أكتوبر، ليختتم بذلك سلسلة حفلاته في الولايات المتحدة.

