جورج خباز يحصد جائزة جديدة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

حصد الفنان جورج خباز جائزة خامسة جديدة كأفضل ممثل عن دوره في فيلم “يونان” للمخرج أمير فخر الدين. كما نال جائزة أفضل مخرج، في حفل ختام مهرجان “البحر الأحمر السينمائي” الذي حضره أنطوني هوبكينز مكرما وجوني ديب وإدريس ألبا، إلى جانب حضور كبير من ألمع صناع السينما ونجومih في العالم.

وأهدى خباز جائزته إلى وطنه لبنان. كما حصد الفيلم اللبناني “نجوم الأمل والألم” للمخرج سيريل عريس جائزة أفضل سيناريو.

ويعد مهرجان “البحر الأحمر السينمائي” من أهم مهرجانات العالم العربي على مستوى عالمي من التنظيم والضيوف. وقدم الجائزة إلى خباز الممثل الحائز على الأوسكار ريز أحمد، مشيدا بـ”أداء خباز الاستثنائي”، ورئيس لجنة التحكيم المخرج الحائز على أربع جوائز أوسكار شون بيكر، والمخرجة اللبنانية-العالمية نادين لبكي، التي عبّرت في كلمتها عن فخرها بجورج خباز الذي يشعرها بـ”الاعتزاز والفخر بلبنانيتها”.

