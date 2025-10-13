حركات التجريد معرض فني في جامعة الروح القدس يجمع بين التراث والحداثة

افتتح متحف جامعة الروح القدس – الكسليك معرضًا فنيًا بعنوان: “حركات التجريد”، بحضور رئيس الجامعة الأب البروفسور جوزف مكرزل، ورجل الأعمال كارلوس غصن، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الجامعة، وأفراد الهيئتين التعليمية والإدارية، والطلاب، وحشد من المهتمين بالشأنين الثقافي والفني، في أجواء قادت الحضور في رحلة عبر ذاكرة الفن اللبناني بين التراث والحداثة.

وقد قام الزوار بجولة في المعرض حيث قدّمت لهم مديرة المتحف ألسي الديك شرحًا عن الرسّامين ولوحاتهم، فلفتت إلى “أن المعرض يستعرض أعمالًا رائدة لفنانين لبنانيين بارزين أسهموا في رسم ملامح الفن الحديث في خمسينات القرن الماضي، حيث شكّلوا نقطة تحوّل في تاريخ الحركة التشكيلية اللبنانية من الواقعية الأكاديمية والمواضيع الاستشراقية إلى مسارات جديدة في الشكل واللون والفكر الفني. كما يضيء “حركات التجريد” على هذه التجارب الفنية التي تنوّعت بين التركيبات الهندسية المستوحاة من التكعيبية والتجريد الغنائي المعبّر، في حوار يجمع بين الحداثة العالمية والجذور الثقافية اللبنانية الأصيلة”.

وأضافت: “يضمّ المعرض تشكيلة من أبرز اللوحات المقتناة من مجموعة متحف الجامعة، ويشكّل منصة تفاعلية لعرض أصوات فنية متعدّدة أسهمت في بلورة هوية تجريدية لبنانية متميّزة، تشارك في الحداثة الدولية بينما ترتكز بقوة على الهوية المحلية. كما ساهم طلاب الجامعة في إعداد وتنظيم هذا الحدث، في خطوة تعكس التزام الجامعة بدعم الإبداع الشبابي وتعزيز التواصل بين الأجيال الفنية”.

واشارت الجامعة في بيان إلى أن “المعرض يبقى مفتوحًا أمام الزوار من الإثنين إلى الجمعة، بين التاسعة صباحًا والرابعة بعد الظهر، حتى 30 تشرين الثاني 2025، ليدعو عشاق الفن إلى إعادة اكتشاف لحظة من التحرر الفني التي لا تزال تلهم اليوم”.

