جائزة بيروت الدولي للغيتار تعيد العاصمة إلى الخريطة الموسيقية العالمية

أعلن المعهد الوطني العالي للموسيقى في بيان ان رئيسته الدكتورة هبة القواس، تطلق مع عازف الغيتار العالمي والمؤلف الموسيقي والأكاديمي خوسيه ماريا غياردو ديل راي وسفير مملكة اسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو، في مؤتمر صحافي “جائزة ومهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026″، بمبادرة من”مؤسسة ألكري الدولية لفنون الغيتار”، وهو مشروع ثقافي عالمي يعيد وضع بيروت على خريطة الموسيقى الكلاسيكية الدولية، وذلك في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلثاء الواقع فيه ١٣ كانون الثاني الحالي، في السفارة الإسبانية، قصر شهاب، الحدث – بعبدا.

يتضمّن المؤتمر إعلان:

* الرؤية الفنية والرسالة العالمية للجائزة والمهرجان

* التحالف الاستراتيجي مع الكونسرفتوار والأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية

* القواعد والشروط الرسمية لدورة 2026

* الأعمال التكليفية والفلسفة الريبرتوارية

* لجنة التحكيم الدولية والشركاء الفنيين

* الأبعاد التعليمية والثقافية والدبلوماسية للمشروع

* الدور الذي ستلعبه الجائزة في تعزيز حضور لبنان الفني عالميًا



