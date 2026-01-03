تيرو للفنون والمسرح الوطني اللبناني في نهائي جائزة أوروبية مرموقة

اختيرت جمعية “تيرو للفنون” و”المسرح الوطني اللبناني” ضمن قائمة المرشحين الخمسة النهائيين لجائزة باويل أداموفيتش، التي تمنحها اللجنة الأوروبية للأقاليم تكريمًا للشجاعة والتضامن وتعزيز قيم الديمقراطية والانفتاح.

وأكد الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسس المسرح الوطني اللبناني، والحائز على جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية، إن ” الترشح لهذه الجائزة هو إنجاز جديد للبنان وللمسرح والثقافة العربية ويحقق مبدأ أن الفنون لها دور كبير في التأثير وفي الحفاظ على التراث والهوية والدفاع عن القضايا الانسانية والوقوف مع المظلوم في وجه الاستبداد والقمع من أجل الوصول الى الحرية”.

يشار الة أن هذه الجائزة أُنشئت تخليدًا لذكرى عمدة مدينة “غدانسك” البولندية باويل أداموفيتش، الذي اغتيل بشكل مأساوي عام 2019. وتُمنح الجائزة لشخصيات ومبادرات تُظهر شجاعة والتزامًا استثنائيين بقيم الحرية والمساواة والديمقراطية في مجتمعاتها، وتهدف إلى تسليط الضوء على المبادرات التي لا تتردد في خوض المعارك المُلحّة دفاعًا عن حقوق الإنسان”.

