 تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نجل فيروز الأصغر وشقيق زياد الرحباني

كشف مصدر مقرّب من عائلة الفنانة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هلي الرحباني، نجل فيروز الأصغر، الذي توفي اليوم، بعد نحو خمسة أشهر فقط على رحيل شقيقه الموسيقار زياد الرحباني.

وأوضح المصدر، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الراحل كان يعاني في الفترة الأخيرة من مشكلات صحية متعلقة بالكلى، مشيرًا إلى أنه تجاوز السبعين من عمره، وأن حالته الصحية لم تكن مستقرة منذ ولادته.

وأضاف أن الوفاة حصلت داخل منزله، في ظل تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، من دون الإشارة إلى نقله إلى المستشفى، لافتًا إلى أن وضعه الصحي كان حساسًا بطبيعته منذ ولادته.

ويُذكر أن رحيل هلي الرحباني، الابن الأصغر للفنانة اللبنانية فيروز، يأتي بعد حياة عاشها بعيدًا عن الأضواء، رافقتها تحديات صحية وإنسانية منذ طفولته، في ظل رعاية كاملة من والدته التي شكّلت سنده الدائم حتى لحظاته الأخيرة.

معلومات عن هلي الرحباني

وُلد هلي الرحباني عام 1958، وعانى منذ ولادته من إعاقة ذهنية وحركية، وسط توقعات طبية محدودة بشأن استمراره في الحياة آنذاك، إلا أن رعاية فيروز وارتباطها العميق به شكّلا عاملًا أساسيًا في استقراره ومواكبته على مدى سنوات طويلة.

