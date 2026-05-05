بيرين سات تعاني من اكتئاب لخسارتها حلم الأمومة

أفادت تقارير فنية أن الممثلة التركية بيرين سات وزوجها المغني كينان دوغلو خاضا خلال السنوات الماضية محاولات متعددة للإنجاب عبر تقنية التخصيب (الحقن المجهري) بين إسطنبول ولوس أنجلوس، إلا أنها لم تكلّل بالنجاح، بحسب ما نقلته المصادر.

وذكرت التقارير أن هذه التجارب المتكررة تركت أثراً نفسياً صعباً على بيرين، في ظل ما قيل عن شعورها بإحباط متزايد مع مرور الوقت وصعوبة تحقيق حلم الأمومة.

وتُعد بيرين سات من أبرز نجمات الدراما التركية في العالم العربي، حيث اشتهرت بشكل واسع من خلال دور “سمر” في المسلسل الشهير العشق الممنوع، الذي حقق نجاحاً كبيراً في المنطقة.

