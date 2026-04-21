اليكم حقيقة خبر وفاة الفنان هاني شاكر

نقابة الموسيقيين توضح حقيقة شائعة وفاة هاني شاكر وتكشف تفاصيل وضعه الصحي بعد انتكاسة تنفسية استدعت نقله للعناية المركزة.

حسمت نقابة المهن الموسيقية في مصر الجدل المتداول بشأن وفاة الفنان هاني شاكر، بعد انتشار أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما منصة “فيسبوك”، حول رحيله خلال الساعات الماضية.

حقيقة وفاة الفنان هاني شاكر

وأكد مصطفى القصبي، المستشار الإعلامي للنقابة، أن ما يتم تداوله بشأن وفاة هاني شاكر غير صحيح، مشدداً على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مع الدعاء له بالشفاء.

كانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، قد أعلنت يوم السبت الماضي (18 أبريل/ نيسان 2026) عبر حسابها على “فيسبوك”، تعرض هاني شاكر لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، موضحة أنه يخضع لمتابعة طبية دقيقة داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات بفرنسا.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.