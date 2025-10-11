المخرجة كريستين وليد طنوس من تنورين تفوز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان كان العالمي عن “منسبح… ما منسبح”

فازت المخرجة كريستين وليد طنوس، ابنة بلدة تنورين، بجائزة أفضل فيلم قصير في “مهرجان كان العالمي” للأفلام (آب 2025) عن فيلمها “منسبح… ما منسبح”.

ويحكي الفيلم قصة الشاب عمر الذي تطارده ذكرى غرق والديه، ويسعى إلى تجاوز خوفه من المياه من خلال تعليم شقيقته الصغيرة السباحة، محوّلًا الألم إلى أمل.

وقد صُوّرت مشاهد الفيلم في بلدة تنورين، ما أضاف لمسة محلية أصيلة للعمل، وسلط الضوء على قدرة السينما اللبنانية على المنافسة على الساحة العالمية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.