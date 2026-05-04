اتهامات بجمع ملايين باسم المرض.. أزمة جديدة حول دنيا فؤاد

أثارت قضية الفنانة دنيا فؤاد جدلًا واسعًا بعد تصريحات إعلامية تحدثت عن اتهامات لها بجمع تبرعات مالية بملايين الجنيهات تحت ذريعة الإصابة بمرض السرطان.

وقالت صحفية إنها دعمتها سابقًا باعتبارها مريضة، قبل أن تكتشف—بحسب قولها—أن تقارير طبية تؤكد عدم خضوعها لعلاج كيماوي أو وجود أورام خبيثة، مشيرة إلى أن الأمر استدعى مراجعة الوقائع والتأكد من صحة الادعاءات.

وأضافت أن التبرعات التي جُمعت تجاوزت 4 ملايين جنيه، وأن جزءًا منها استُخدم في مشتريات شخصية، بينما كانت تُعرض على المتابعين صورة مختلفة عن وضعها الصحي.

وتابعت التصريحات أن هناك مطالبات بفتح تحقيق رسمي حول مصدر التبرعات وطريقة إنفاقها، خاصة أنها كانت تُجمع بشكل مباشر دون جهة رقابية.

في المقابل، نفت دنيا فؤاد جميع الاتهامات المتداولة سابقًا، مؤكدة أنها تعرّضت لتشخيصات طبية معقدة وخضعت لعمليات وعلاجات متعددة، وأنها تحتفظ بحقها القانوني في الرد.

القضية ما زالت محل جدل واسع بين اتهامات تحتاج تحقيقًا رسميًا، ونفي من الطرف الآخر، وسط انقسام كبير في الرأي العام.

