إليسا تطلق ألبومها الجديد قريبا.. استقلال فني وتعاونات قوية

تستعد إليسا لإطلاق ألبومها الجديد “إليسا 14”، في خطوة تعكس مرحلة جديدة من الاستقلال الفني، بعد انتقالها من شركتها الخاصة “E-Records” إلى تعاون عالمي مع Sony Music.

ويحمل الألبوم المنتظر مجموعة من المفاجآت، أبرزها خوضها أول تجربة غنائية خليجية من خلال أغنية “شتاء الرياض”، إلى جانب عودة التعاونات الناجحة مع مروان خوري وتامر عاشور، ما يرفع سقف التوقعات لدى الجمهور.

كما أعلنت إليسا عن جاهزية فيديو كليب “لعبة الأيام” للعرض قريبًا، في وقت يُرتقب أن يشكّل الألبوم إضافة قوية للساحة الفنية وينعش موسم الصيف.

