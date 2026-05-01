إعلان غامض من تايلور سويفت يثير التكهنات حول تعاون مع Toy Story

أثارت النجمة العالمية تايلور سويفت موجة واسعة من الجدل بعد ظهور عدٍّ تنازلي غامض على موقعها الرسمي، قبل أن يختفي بعد دقائق، تاركًا جمهورها في حالة ترقّب وتحليل.

اللافت أن التصميم البصري للعدّ—بخلفية زرقاء وسحب بيضاء—ذكّر مباشرة بعالم Toy Story، ما دفع إلى انتشار فرضيات حول احتمال وجود تعاون فني، خاصة مع اقتراب طرح Toy Story 5 في 19 يونيو 2026.وزاد من قوة هذه التكهنات تزامن التاريخ مع الذكرى العشرين لإطلاق أول أغنية لسويفت “Tim McGraw”، ما دفع المعجبين لربط الأحداث ببعضها، رغم غياب أي تأكيد رسمي حتى الآن.

يُذكر أن سويفت تمتلك تاريخًا غنيًا في تقديم الأغاني للأفلام، من بينها مشاركتها في The Hunger Games، حيث حصدت أغنيتها “Safe & Sound” جائزة Grammy Award، إلى جانب أعمال أخرى مثل Cats وFifty Shades Darker.

