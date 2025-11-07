نصيحة للزوجات من أحلام تجتاح مواقع التواصل وتشعل نقاشًا واسعًا

أشعلت الفنانة الإماراتية أحلام مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة قدّمت فيها نصيحة وصفت بالمفاجئة للزوجات، حول أهمية الكلمة الطيبة في العلاقة الزوجية، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا بين المتابعين على منصة إكس (تويتر سابقًا).

القصة بدأت عندما علّقت أحلام على أحد الفيديوهات المتداولة الذي يتناول الخلافات الزوجية، لتكتب بأسلوبها العفوي: “الله يصلحك أختي، ردي عليه قولي له المكان زين بك وبوجودك… الزوج يبي كلمة حلوة بس تدخلك الجنة، خليه يشوف جنتك لا يشوف نارك”.

الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، التي تُعرف بصراحتها وجرأتها على مواقع التواصل، أثارت بتعليقها هذا تفاعلاً واسعًا بين الجمهور، حيث رأى كثيرون أن كلماتها تعكس تجربة واقعية ونضجًا في فهم العلاقة الزوجية، بينما اعتبر آخرون أن النصيحة لا تناسب كل الأزواج والظروف.

وتُعرف أحلام بعلاقتها القوية بزوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، الذي تزوجته عام 2003 بعد قصة حب بدأت في لبنان. وغالبًا ما تشارك النجمة جمهورها لحظات رومانسية تجمعها به عبر حساباتها في “سناب شات” و”إكس”، ما جعل علاقتهما من أنجح الثنائيات في الوسط الفني الخليجي.

ففي مقاطع عديدة، ظهرت أحلام وزوجها في مواقف طريفة وعفوية، سواء خلال العطلات أو الحفلات، وهو ما يعكس التفاهم الكبير بينهما. كما لا تتردد الفنانة في التعبير عن حبها له في المناسبات، مؤكدة أن علاقتهما قائمة على الاحترام والدعم المتبادل، وأن الكلمة الطيبة تبقى أساس أي علاقة ناجحة.

