Cedar News - أخبار لبنان على مدار الساعة من موقع سيدر نيوز
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تكنولوجيا
علماء فلك يكتشفون نجم الهيليوم الأكثر فقراً بالمعادن
BBC
هل يمكن أن يؤدي الصراع بين إسرائيل وإيران إلى حرب عالمية…
04/18/2024
العالم
حال اندلاع حرب إيرانية – إسرائيلية.. من يملك «مفاتيح…
04/18/2024
BBC
كيف تُقرأ زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن؟
04/18/2024
لبنان
سوري عن يكزدر ويصوّر.. عبد المسيح: الإستقصاء وسؤال الأشخاص…
04/18/2024
لبنان
ازالة بسطات للسوريين في منطقة أبي سمراء
04/18/2024
لبنان
جديد جريمة قتل ياسر الكوكاش في عاليه: توقيف سوريَّين أثناء…
04/18/2024
BBC
أولمبياد باريس 2024: كيف غيرت مدينة الأضواء الأولمبياد بعد…
04/18/2024
لبنان
“سوريا الثورة” في بلدة كوبا البترون
04/18/2024
فيديو
بالفيديو: هدم خيمة للنازحين السوريين داخل أملاك الليطاني
04/18/2024
رياضة
السباق الأول للسرعة الأحد في بيروت قرب المرفأ
04/18/2024
إقتصاد
بيان لمصرف لبنان بشأن استعمال بطاقات الدفع الاكترونية
04/18/2024
لبنان
جلسة حوارية لجمعية حقوق المكلّفين عن “سوء الإدارة…
04/18/2024
BBC
قطر تعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار في غزة
04/18/2024
إقتصاد
لجنة الاشغال ناقشت برئاسة عطية واقع مؤسسات المياه ومعوقات…
04/18/2024
إقتصاد
أمانات السجل العقاري في جبل لبنان ككل يوم جمعة غدا تسليم…
04/18/2024
لبنان
فرنجيه من بكركي: نحن نعمل من اجل امان المسيحيين وليس امنهم
04/18/2024
لبنان
قائمقام البترون روجيه طوبيا يصدر بياناً فيه سلسلة تدابير…
04/18/2024
لبنان
وفد من نقابة مصممي الغرافيك دعا وزير السياحة لحضور ورعاية…
04/18/2024
إقتصاد
بيان للمالية يتعلق بالتصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على…
04/18/2024
لبنان
وزير الداخلية يكشف تفاصيل تشير إلى “بصمات”…
04/18/2024
إقتصاد
3 قرارات لوزير المالية بإعفاء من غرامات وتمديد مهل
04/18/2024
BBC
“قتلوا النازحين وحاصروا المدارس” – شهود…
04/18/2024
لبنان
خلف: حذار تجاهل الاغلبية الصامتة
04/18/2024
لبنان
الحركة البيئية اللبنانية تتابع ملف تلوث الهواء في بيروت بسبب…
04/18/2024
لبنان
سامي الجميل: أداء “الحزب” تقسيمي ويجر البلد إلى…
04/18/2024
إقتصاد
جولات تفتيشية لمراقبي الاقتصاد في النبطية للتأكد من الالتزام…
04/18/2024
إقتصاد
لجنة المستأجرين في الشمال لنواب المنطقة: لسنا محتلين بل…
04/18/2024
لبنان
بو عاصي من قبرص: سيخرج النازحون غير الشرعيين من لبنان شاء…
04/18/2024
لبنان
توقيف ٣ سوريين، ساعدهم الناطور السوري على سرقة مخزن محمصة في…
04/18/2024
لبنان
أمسية موسيقية عربية – إسبانية في بيت الفن في الميناء…
04/18/2024
إقتصاد
عمال مخابز بيروت وجبل لبنان سلّم بيرم مذكرة بالمطالب
04/18/2024
لبنان
إرشادات طبية لمستشفى أوتيل ديو في اليوم العالمي…
04/18/2024
الطقس
طقس لبنان: الكتل الهوائية الحارة تنحسر اليوم وتعود الأسبوع…
04/18/2024
العالم
السلطات الفرنسية تطرد مئات المهاجرين من العاصمة باريس قبل…
04/18/2024
لبنان
توقيف “سوري” و”مكتوم القيد”، سرقا 22…
04/18/2024
لبنان
وفاة مصطفى الحريري زوج النائبة السابقة بهيّة الحريري
04/18/2024
BBC
الهند تشهد أكبر انتخابات في تاريخها بمشاركة مليار ناخب
04/18/2024
BBC
هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يخرج التدريس من “العصر…
04/18/2024
BBC
دراسة تكشف تجاوز حصيلة قتلى الروس في معارك “مفرمة…
04/18/2024
أسرار
إدارة بارزة تواجه أزمة مالية ستمنعها من دفع أجور العاملين…
04/18/2024
أسرار
الديليفري في جبيل والبترون: سيطرة من قبل السوريين على…
04/18/2024
لبنان
باسيل سيطرد بوصعب
04/18/2024
BBC
الريال ينتزع تأهلا صعبا لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب…
04/18/2024
BBC
شهود عيان يروون لبي بي سي ماذا حدث في بيت حانون قبل انسحاب…
04/18/2024
لبنان
الانتخابات بعد 15 أيار وتحذير غربي من نقل حرب نتنياهو من رفح…
04/18/2024
BBC
نتنياهو يتعهد بالرد على هجوم إيران ويؤكد أن “إسرائيل…
04/18/2024
BBC
لماذا أصدرت شركة أبل تحديثاً لهواتفها يعالج الرمز التعبيري…
04/18/2024
رياضة
الرياضي الفائر على الحكمة الى نهائي سلة “وصل”…
04/18/2024
لبنان
استمرار الغارات على الخيام وقصف مدفعي يطاول مجرى نهر…
04/17/2024
رياضة
بالفيديو: إشكال كبير خلال مباراة الرياضي والحكمة
04/17/2024
لبنان
توقيف ١٠ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية
04/17/2024
BBC
لافتة “تل أبيب هي ساحة معركتنا” في طهران تثير…
04/17/2024
لبنان
نداءٌ من تركيا إلى مواطنيها في لبنان.. تفاصيل
04/17/2024
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