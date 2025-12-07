بودكاست وجوه وحكايات – حوار خاص مع الأب دومينيك حنا كاهن رعية سيدة لبنان المارونية في نيويورك

في هذه الحلقة المميزة من بودكاست وجوه وحكايات – Cedar Podcast، يستضيف ميشال الزبيدي الأب دومينيك حنا، راعي كنيسة سيدة لبنان المارونيةًفي بروكلين – نيويورك.

نغوص معه في رحلة الدعوة والخدمة، الهجرة، التحديات الروحية، ودور الكنيسة في حياة الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة.

حوار مليء بالإنسانية والإيمان، يُروى من القلب إلى القلب.

تابعوا الحلقة لتتعرفوا أكثر على مسيرة الأب دومينيك ورؤيته للجالية اللبنانية، وتجارب ملهمة لكل مستمع

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.