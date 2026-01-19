بودكاست: حكاية الدكتور أنطوان حتّي، من أيطو زغرتا إلى نيويورك مسيرة كفاح ونجاح

في هذه الحلقة المميّزة من بودكاست وجوه وحكايات – Cedar Podcast، يُجري ميشال الزبيدي حوارًا إنسانيًا مع الدكتور أنطوان حتّي، الطبيب اللبناني المتحدّر من بلدة أيطو في شمال لبنان، والذي يعمل اليوم في بروكلين – نيويورك.

نغوص معه في رحلته من الدراسة في الجامعة اللبنانية، إلى الهجرة وبداية العمل من غرفة صغيرة في الولايات المتحدة، وصولًا إلى بناء عيادته الخاصة. نتحدّث عن التحديات، الإصرار، والانتماء، وكيف بقي لبنان حاضرًا في القلب رغم الغربة. حديث صادق يروي قصة كفاح، بناء حياة، والتزام إنساني ومهني داخل الجالية اللبنانية في أميركا. تابعوا الحلقة للتعرّف أكثر على مسيرة الدكتور أنطوان حتّي، تجربته في الاغتراب، ورسالة الطب كخدمة إنسانية.

إعداد وتقديم: ميشال الزبيدي

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.