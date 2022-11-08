القضاء اللبناني يطلب ملاحقة مديرة عامة بجرم الإهمال الوظيفي في قضية فساد “النافعة”

سعد الياس

في وقت تفوح رائحة الفساد في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وتمّ توقيف حوالى 40 موظفاً بتهمة تقاضي رشاوى، فإن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب طلبت الإذن بملاحقة المديرة العامة لهيئة إدارة السير هدى سلوم بجرم الإهمال الوظيفي بعدما تمّ توقيف رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات أيمن عبد الغفور.

وقد منح وزير الداخلية القاضي بسام مولوي الإذن لملاحقة سلوم، وأوضح في تصريح “نحن نعطي الإذن بناء لمراسلة مفصلة واردة من النيابة العامة التمييزية، وأنا أدرس الملف، ونصوّب عمل الإدارة من دون ظلم أو انتقام، ولا نحمي أي مرتكب إطلاقاً، ولا نغطي الفساد والفاسدين. وأنا بسام مولوي لا أعرقل مسيرة قضائية في ملف مثل هذا الملف”.

وفي سياق متصل، أشار وكيل هدى سلوم أمين سر تكتل “الاعتدال الوطني” النائب السابق هادي حبيش إلى أن “وزير الداخلية أعطى الإذن بملاحقة هدى سلوم بتهمة “الإهمال الوظيفي” وهي تهمة “مش محرزة نتدخل كرمالها”. وقال “هدى سلوم “بتعرف تبرئ حالها” أما إذا كنا نريد محاسبة كل مدير عام لوجود رشاوى في إدارته لا يبقى مدير عام في بيته”، وأضاف “نحن نعلم أن “الإكراميات” موجودة في كل الإدارات والوزارات وجرم الإهمال الوظيفي يمكن أن يحاسب به كل موظفي الدولة”.