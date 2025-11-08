Un ciclón causó graves daños este viernes en la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, Brasil. Las imágenes muestran escenas de destrucción, con árboles caídos, techos arrancados y edificios afectados.

Video: Ciclón golpea Río Bonito do Iguaçu en Paraná, Brasil

Las autoridades movilizaron a Defensa Civil, Policía y Bomberos para asistir a la población y evaluar los daños.

No hay información oficial aún sobre víctimas ni heridos.

Se recomienda a los residentes mantenerse informados y evitar áreas afectadas.

La situación continúa bajo monitoreo