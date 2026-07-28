البحرين: انفجار في مبنى سكني بغرب عكر يُصيب عدداً من الأشخاص

أُصيب عدد من الأشخاص إثر انفجار ناجم عن تسرّب للغاز في مبنى سكني بمنطقة غرب عكر في مملكة البحرين، وسط استجابة واسعة من فرق الطوارئ.

وأفادت الجهات المختصة بأن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الانفجار، حيث تعمل على تأمين المكان والتعامل مع الحادث.

كما باشرت فرق الإسعاف الوطني إجراءاتها في الموقع، وقدّمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلت عدداً منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولم تُعلن السلطات حتى الآن عن عدد الإصابات أو مدى خطورتها، فيما لا تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.