Aviso de Tormenta Severa Incluye Chicago, Naperville y Cicero, Illinois, Hasta la 1:00 p.m. CDT

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido un Aviso de Tormenta Severa para partes del noreste de Illinois, incluyendo Chicago, Naperville y Cicero, vigente hasta la 1:00 p.m. CDT.

La tormenta es capaz de producir ráfagas de viento destructivas de hasta 70 mph (113 km/h), suficientes para derribar árboles, dañar techos y estructuras, provocar cortes de energía y generar condiciones extremadamente peligrosas para quienes se encuentren al aire libre.

Además de los fuertes vientos, la tormenta puede traer lluvias torrenciales, granizo y frecuente actividad eléctrica.

Se recomienda a los residentes buscar refugio de inmediato en un edificio sólido, mantenerse alejados de las ventanas y asegurar cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento.

Las autoridades también advierten a los conductores que eviten desplazamientos innecesarios, ya que las condiciones meteorológicas podrían cambiar rápidamente y reducir considerablemente la visibilidad.

La situación continúa en desarrollo y se recomienda seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y de las autoridades locales hasta que expire o sea cancelado el aviso.