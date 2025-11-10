بالفيديو: غارة من مسيرة استهدفت سيارة على اوتوستراد الصرفند البيسارية

\n\n\n\n\n\u0628\u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648: \u063a\u0627\u0631\u0629 \u0645\u0646 \u0645\u0633\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u064a\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0633\u062a\u0647\u062f\u0641\u062a \u0633\u064a\u0627\u0631\u0629 \u0628\u0635\u0627\u0631\u0648\u062e\u064a\u0646 \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0648\u062a\u0648\u0633\u062a\u0631\u0627\u062f \u0627\u0644\u0635\u0631\u0641\u0646\u062f \u0627\u0644\u0628\u064a\u0633\u0627\u0631\u064a\u0629\u060c \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648:\n\n\n\n\nhttps:\/\/twitter.com\/cedar_news\/status\/1987767054611468497?s=20\n\n\n\n\n\n