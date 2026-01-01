انفجار في محل تجاري بالناصرة يسفر عن 12 إصابة بعضها خطيرة

أصيب 12 شخصًا، بعضهم بحالة خطيرة، جراء انفجار وقع داخل محل تجاري في مدينة الناصرة شمالي إسرائيل، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الانفجار تسبب بحالة من الذعر في المكان، فيما هرعت فرق الإسعاف والطوارئ إلى الموقع لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة وتقديم الإسعافات اللازمة.

من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في ملابسات الحادث، مؤكدة أن خلفية الانفجار لم تتضح بعد، وسط ترجيحات أولية لم تُحسم حتى الآن.