انتحال أسماء ومعاملات وهمية لسرقة 100 ألف دولار من صندوق مالي

\n\n\n\n\n\u064a\u062d\u0642\u0642 \u062c\u0647\u0627\u0632 \u0623\u0645\u0646\u064a \u0641\u064a \u0642\u0636\u064a\u0629 \u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0633 \u0623\u0645\u0648\u0627\u0644 \u0645\u0646 \u0623\u062d\u062f \u0627\u0644\u0635\u0646\u0627\u062f\u064a\u0642\u060c \u062c\u0631\u0649 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630\u0647\u0627 \u0639\u0628\u0631 \u062a\u0632\u0648\u064a\u0631 \u0645\u0639\u0627\u0645\u0644\u0627\u062a \u0648\u0627\u0646\u062a\u062d\u0627\u0644 \u0623\u0633\u0645\u0627\u0621\u060c \u0648\u062a\u0642\u062f\u064e\u0651\u0631 \u0642\u064a\u0645\u062a\u0647\u0627 \u0628\u0623\u0643\u062b\u0631 \u0645\u0646 100 \u0623\u0644\u0641 \u062f\u0648\u0644\u0627\u0631 \u0623\u0645\u064a\u0631\u0643\u064a.\n\n\n\n\u0646\u062f\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0648\u0637\u0646\n