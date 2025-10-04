News

انتحال أسماء ومعاملات وهمية لسرقة 100 ألف دولار من صندوق مالي

Published: 4 hours ago
يحقق جهاز أمني في قضية اختلاس أموال من أحد الصناديق، جرى تنفيذها عبر تزوير معاملات وانتحال أسماء، وتقدَّر قيمتها بأكثر من 100 ألف دولار أميركي.

نداء الوطن

