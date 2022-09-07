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بالفيديو: مذيعة تصاب بسكتة دماغية على الهواء.. كيف تصرفت؟

By admin
سكتة دماغية على الهواء

تعرضت مذيعة أخبار في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، لسكتة دماغية، في بث مباشر على الهواء، بينما كانت تقرأ نشرة الأخبار.

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وبدأت المذيعة جولي تشين بالتلعثم في الحديث قبل أن تنظر إلى الأسفل قليلا وينتهى البث، ليكتشف المشاهدون لاحقا بأنها تعرضت لأزمة صحية مخيفة.

ورغم محاولتها مرارا إكمال تقريرها، تعثرت تشين مجددا وعجزت عن ذلك، واضطرت للقول “أنا آسفة، هناك شيء ما يحدث معي هذا الصباح.. وأنا أعتذر للجميع”، ثم نقلت البث إلى فقرة الطقس، ليتم نقلها إلى المستشفى.

وكتبت تشين في منشور على “فيسبوك”: “لقد أدرك زملائي في العمل واتصلوا برقم 911 النجدة)”، وخضعت لسلسلة سريعة من الاختبارات في المستشفى.

وأضافت: “يعتقد الأطباء أنني بدأت أتعرض لسكتة دماغية، لكن ليس لجلطة دماغية كاملة.. لا يزال هناك الكثير من الأسئلة” بشأن ما حدث.

وأكدت أنها كانت تشعر بالحيوية والنشاط قبل النشرة، ولم تكن هناك أى علامات لأزمة صحية قبل حدوث الجلطة.

وتابعت: “ومع ذلك، على مدار عدة دقائق خلال نشرتنا الإخبارية، بدأت الأمور تحدث. أولا، فقدت الرؤية الجزئية بإحدى العينين. بعد ذلك بقليل تخدرت ذراعي.. ثم عرفت أنني كنت في ورطة كبيرة عندما لم أستطع تحريك فمي لقراءة الكلمات التي كانت أمامي مباشرة على الملقن”.

وكانت تشين التي تعمل في محطة “إن بي سي” في تولسا، تقرأ خبرا عن إلغاء إطلاق صاروخ وكالة ناسا نحو القمر.

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