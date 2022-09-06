قبل 2700 عام.. العثور على أقدم علبة مستحضرات تجميل لتفتيح البشرة بالصين

تم العثور على أقدم علبة من مستحضرات التجميل باللون الأبيض مزودة بالرصاص في العالم داخل مقبرة لأحد أفراد النخبة الذين عاشوا في الصين منذ أكثر من 2700 عام، والغرض منها هو تفتيح البشرة.

ليشير هذا الاكتشاف إلى أن الأشخاص القدامى في هذه المنطقة كانوا يستخدمون مستحضرات تجميل لتبييض البشرة قبل ما يقرب من300 عام من اعتماد الرومان القدماء لهذه الممارسة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .

تم العثور على بقايا بيضاء داخل ست حاويات برونزية مدفونة في مقبرة تم العثور عليها في مقبرة النبلاء في شمال الصين ، والتي تخصرجل أرستقراطيًا عاش في أوائل فترة الربيع والخريف (770 قبل الميلاد إلى 476 قبل الميلاد).

يعتقد الخبراء منذ فترة طويلة أن الرومان القدماء مهدوا الطريق لتقنية تبييض البشرة ، وتشير الأبحاث إلى أنهم بدأوا في استخدامها حوالي عام 500 قبل الميلاد ، لكن الاكتشاف يشير إلى أن الصينيين القدماء هم أول من ابتكر هذه التقنية.

لاحظ علماء الآثار في الأكاديمية الصينية للعلوم (UCAS) أيضًا أن البقايا قد تكون أقدم بكثير من القبر.

تم اعتماد مكياج الرصاص الأبيض أيضًا من قبل النخبة في أوروبا في القرن السابع عشر ، والذي يجمع بين الرصاص السام والخل.

ومع ذلك ، كان هناك ثمن لهذا الجمال المزعوم – فقد تسبب في مشاكل صحية خطيرة لمن يضعه، كما تسبب استخدام هذا كصبغة في التسمم بالرصاص وتلف الجلد وحتى يؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة.

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لكن البشرة البيضاء تعتبر لها مكانة عالية ويظهر ذلك بوضوح في العديد من الأعمال الفنية الصينية القديمة.

بعد أن قام فريق UCAS بتحليل البقايا البيضاء ، وجدوا أنها مادة سيروسيت نقية ، وهو معدن يتكون من كربونات الرصاص وهو خام مهم للرصاص، كما أن مادة Cerussite سامة لجسم الإنسان.