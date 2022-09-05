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حكايات الناس

وفاة ملكة جمال شابة بعدما “خذلتها المظلة”

By admin


ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تانيا بادازي ، طالبة الفلسفة بالجامعة ، كسرت مظلتها عندما حاولت لأول مرة القفز بمفردها من ارتفاع حوالي 1200 متر.

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ووفقًا لمنظم المغامرات Skydive Toronto ، فإن الشابة تأخرت في محاولة نشر مظلتها “ولم يكن لديها الوقت أو الارتفاع للقيام بعملها”.

قبل القفزة ، تعلمت تانيا استخدام المظلة الاحتياطية في حالة فشل المظلة الرئيسية ، وفقًا لتقارير Skydive Toronto ، لكن ليس من الواضح سبب عدم نجاح أي منها.

ونُقلت الفتاة ، التي وصلت إلى نصف نهائي بطولة كندا للمراهقين في عام 2017 ، إلى المستشفى فور سقوطها ، حيث أعلنت وفاتها.

كان لدى Tanya حوالي 100000 متابع على Tik Tok ، حيث نشرت مقاطع فيديو مختلفة حول الفضاء وتاريخ الفن وعلم الحيوان ، وتم تحميل مقطعها الأخير في 22 أغسطس.

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