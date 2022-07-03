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أقوى 1000 مرة من مورفين.. حبة زرقاء اللون تثير الخوف

By admin


توفي 3 شبان خلال الأشهر الماضية، نتيجة تعاطيهم مخدر جديد اجتاح الإنترنت المظلم، وسط تقديرات بأنه أقوى 1000 مرة من عقار المورفين المسكن.

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وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الوفيات الثلاث وقعت في منطقة برمنغهام، وسط إنجلترا.

ومن بين هؤلاء، طالبان جامعيان هما ديلان ليفيل (20 عاما)، وجاكوب زنياك (19 عاما)، ووقعت الوفيات بين أكتوبر من العام الماضي ويناير الماضي.

وقالت الطبيبة، جوديث يالتس، التي حللت الوفيات الثلاث في برمنغهام إنه مصدومة بعدما لاحظت تأثيرات المواد الأفيونية.

ويباع المخدر القوي على شكل حبة زرقاء اللون، ويوجد على الجانب الأول منها حرف M باللغة الإنجليزية، ورقم 30 على الجانب الآخر.

ويبدو هذا المخدر حل بديلا لمخدر “فينتانيل” الاصطناعي، لكنه أقوى بكثير منه، حيث يمكن شراؤه عبر الإنترنت المظلم وليس في الشوارع، وفق الطبيبة يالتس.

وبدأت القصة تتكشف في أكتوبر الماضي، عندما توفي الشاب ليفيل، إذ وُجد ميتا في منزله، بعدما خارج في الليلة السابقة مع اثنين مع أصدقائه.

وخلص تقرير الطبيب الشرعي إلى أنه توفي نتيجة تناوله المخدرات، وقال إن الشاب تناول مخدرا، تبين أنه أقوى من عقار مورفين بكثير.

وقال الطبيب، مارك بوتشي، الذي عالج أحد المصابين بهذا المخدر، إن الدراسات التي أجريت على الحيوانات تظهر أن المخدر أقوى 1000 مرة من المورفين.

وأضاف أن المخدر يتكون من مركبات جرى تطويرها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، إذ بدأت في الصين ثم انتقلت إلى أوروبا الشرقي وصولا إلى بريطانيا.

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