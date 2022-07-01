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روسية تفوز بجائزة ملكة جمال الكون للسيدات

By admin


فازت الروسية آنا كودريافتسيفا من سان بطرسبورغ في مسابقة “سيدة الكون” لعام 2021.
وكشف موقع “ماش” عبر حسابه على موقع “تلغرام”، عن الروسية أنا كودريافتسيفا سيرادزه البالغة من العمر 36 عاما لتكون سيدة الكون الجديدة في نهائيات المسابقة التي أقيمت في 30 يونيو/حزيران، في سيئول، كوريا الجنوبية.
وأصبحت إيرينا رياجوزوفا البالغة من العمر 38 عاما والدة للعديد من الأطفال من أومسك، صاحبة لقب النائبة الأولى لسيدة الكون.
تقام مسابقة السيدة الكون منذ عام 2007. يمكن للنساء المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و55 عاما، المشاركة فيها. الفائز في مسابقة العام الماضي، والتي أقيمت عبر الإنترنت، كانت ممثلة كازاخستان زولديز أبدوكاريموفا.
أفيد، في وقت سابق، أن كارولينا بيليافسكا من بولندا فازت في مسابقة الجمال الدولية “ملكة جمال العالم 2021”. وحضرت المسابقة 97 سيدة من دول مختلفة، بما في ذلك من العراق والصومال- وهما دولتان أرسلتا ممثلتيهما إلى ملكة جمال العالم لأول مرة.

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