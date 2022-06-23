Cedar News
أخبار لبنان والعالم


حكايات الناس

تكريم ضابط أعاد مبلغا ماليا كبيرا لأصحابه في الاردن

By admin


كرم مدير الأمن العام الأردني، اللواء الركن حسين الحواتمة، الملازم أول محمد العمري من مرتبات مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية لأمانته وحسه الأمني.

مواضيع متعلقة

وفاة عالم بريطاني نصفه بشري ونصفه آلي

فضيحة جنسية تضرب الجيش البريطاني

وكان الملازم أول العمري، وأثناء إجازته، قد عثر على حقيبة نقود بداخلها مبلغ مالي كبير داخل أحد المطاعم السياحية في محافظة جرش، وعمل جاهدا لحين العثور على صاحبها والذي تبين انه من جنسية أجنبية وأعادها له وكامل المبلغ بداخلها.

وشكر اللواء الحواتمة الملازم أول العمري معربا عن اعتزازه وتقديره لما أبداه وقدمه من أمانة عكس من خلالها أخلاق الأردنيين.

وأشار الحواتمة إلى أن هذا التصرف القويم هو الأمر الذي عهدناه في رجل الأمن الأردني الحريص على إنفاذ واجبه، وأداء أمانته بإخلاص وعلى أكمل وجه.

المصدر: موقع “عمون” الأردني

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
حكايات الناس

شاب بريطاني يسطو على متجر بعد ساعة من خسارته أمواله في العملات المشفرة

حكايات الناس

اتهام رجل أعمال فرنسي بالتحرّىش بموظفات من دولة عربية.. و 4 شهادات صىادمة

حكايات الناس

اكتشاف آثار لأقدام ديناصورات عمرها 125 مليون سنة في لبنان

حكايات الناس

تعويض مالي خيالي لأميركي على جريمة لم يرتكبها بعد سجنه 20 عاماً

حكايات الناس

مقتل 3 مسنين في نزاع على أرض في ألمانيا

حكايات الناس

عمرها 100 سنة.. الشرطة توافق على تجديد رخصة قيادة معمرة إيطالية

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

وفاة “آن تيرنر كوك” صاحبة الوجه الإعلاني الشهير

بالصورة: رصد حوت برايد مع صغيرها في البحر الأحمر

زوجة رئيس أوكرانيا تكشف: عمر مستشاره العسكري 9 سنوات

بالفيديو: لحظة اصطدام فيراري قيمتها 500 ألف جنيه ب 5 سيارات…

زوج مدرسة قُتلت في مجزرة تكساس يلحق بها

1 من 316

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com