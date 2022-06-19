وفاة عالم بريطاني نصفه بشري ونصفه آلي

توفي العالم البريطاني «بيتر سكوت» عن عمر يناهز الـ64 عاما إثر مرض عصبي نادر جعله في صراع لمدة خمس سنوات

المرض النادر استدعى مواجهته بتحويله إلى أول «سايبورج» في العالم، أي كائن نصف بشري ونصفه الآخر عبارة عن إنسان آلي، يمتلك أعضاء حية وأخرى إلكترونية وميكانيكية، حسب مانشرت «ديلي ميل» البريطانية التي نشرت الخبر وتفاصيل مرضه الغريب والنادر جدا وطريقة مواجهته بهذا الاختراع العجيب والنارد أيضا.

وخلال تغريدة عبر الحساب الرسمي لـ»بيتر سكوت»، تم الإعلان عن وفاته في عبارات مؤثرة تضمنت «بقلب مكسور، أعلمكم جميعا أن بيتر توفي بسلام محاطا بأسرته والأقرباء منه»، مسترسلا «كان بيتر فخورا للغاية بكل من دعمه، ورؤيته لتغيير الطريقة التي ينظر بها الناس إلى الإعاقة».