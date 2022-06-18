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فضيحة جنسية تضرب الجيش البريطاني

By admin


حرمت مشاهد جنس جماعي لجنود بريطانيين في ثكناتهم المئات من المظليين من المشاركة في تدريبات الناتو في البلقان.

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وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه تم إبلاغ جنود الكتيبة الثالثة مظلات بأنهم لن يذهبوا إلى كوسوفو لحضور التدريب العسكري المقرر لحلف “الناتو”، على خلفية فضيحة جنسية. حيث ظهر هؤلاء الجنود في فيديوهات جنس جماعي مع امرأة تم تهريبها إلى ثكناتهم العسكرية في كولشيستر بمقاطعة إسيكس.

وأخبرهم ضابط كبير في رسالة لاذعة أن الكتيبة “فقدت مؤقتا ثقة” قائد الجيش الجنرال باتريك ساندرز.

وكان من المقرر إرسال الكتيبة إلى كوسوفو هذا الصيف للمشاركة في عملية تدريب لقوة الاستجابة الاستراتيجية في حلف الناتو.

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