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شاب بريطاني يسطو على متجر بعد ساعة من خسارته أمواله في العملات المشفرة

By admin


ألقت السلطات الأمنية بمدينة نيوكاسل البريطانية، القبض على شاب حاول السطو على متجر بقالة تحت تهديد السلاح، بعد ساعة واحدة من معرفته أنه خسر كل أمواله في استثمارات العملات المشفرة.

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وهدّد لويس كروسبي البالغ من العمر 25 عاماً؛ وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، القائمين على المتجر مستخدماً سلاحاً نارياً، حيث طالبهم بمنحه كل ما يمتلكونه من أموال ومقتنيات.

وأدين كروسبي، الذي تبددت أحلامه بالزواج عند خسارته أمواله، بالسطو المسلح على المتجر من قبل المحكمة، لكنه حصل على حكم مخفف بالسجن مع وقف التنفيذ؛ وذلك بعد اعتبار أنه كان في أزمة عقلية عند القيام بالحادث.

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