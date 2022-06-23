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إقتصاد

اليورو ينخفض بفعل الصعوبات التي يواجهها اقتصاد المنطقة والدولار يرتفع

By admin


انخفض اليورو على نطاق واسع اليوم بعد أن أكدت بيانات ضعيفة لمؤشري مديري المشتريات في ألمانيا وفرنسا الصعوبات التي يواجهها اقتصاد منطقة اليورو، مما دفع المستثمرين لخفض رهاناتهم على زيادة كبيرة لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

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وأظهر مسح أولي اليوم أن الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، فقد الكثير من قوة دفعه في نهاية الربع الثاني من العام بسبب تراجع الصادرات وتأثير حالة الغموض الاقتصادي وارتفاع التضخم على الطلب المحلي.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الفرنسي إلى 51 نقطة من 54.6 في مايو أي أقل بكثير من مستوى 54 نقطة الذي كان متوقعا، وفقا لـ”رويترز”.

وبعد البيانات تبنت الأسواق توقعات برفع الفائدة 30 نقطة أساس في يوليو بدلا من 34 نقطة أساس يوم الاثنين.
وتراجع اليورو أمام الدولار 0.6 في المائة إلى 1.0498 دولار منخفضا دون 1.05 دولار لثالث مرة هذا الأسبوع.

وكانت الكرونة النرويجية من أكثر العملات التي حققت مكاسب أمام اليورو بعد أن رفع البنك المركزي الفائدة 50 نقطة أساس اليوم.

ودعمت خسائر اليورو الدولار ودفعته للارتفاع أمام العملات المنافسة بعد تصريحات حذرة أدلى بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء.
وقال باول في شهادته أمام الكونجرس أمس إن البنك المركزي ملتزم تماما بكبح الأسعار حتى لو كان ذلك يهدد بتباطؤ اقتصادي مضيفا أن الركود “احتمال وارد بالتأكيد”.

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