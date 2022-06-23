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إقتصاد

الذهب يهبط بعد تأكيدات أمريكية بالالتزام بمكافحة التضخم

By admin


هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس، متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة رفعا شديدا، بعد أن أكد جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي مجددا، الالتزام بمكافحة التضخم.

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1832.91 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % أيضا إلى 1834.30 دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير المسؤولين الاستراتيجيين في تايجر بروكرز في أستراليا “مع إشارة جيروم باول إلى أن ارتفاعات بنسبة بالمئة محتملة فعلا، فقد كان هذا تذكير بالضغط المستمر على أسعار الذهب الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة”.

وسأل عضو في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيروم باول عما إذا كان الاحتياطي الاتحادي قد يرفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس مرة واحدة، فقال إنه لن يستبعد مطلقا أي شيء وإن مسؤولي البنك المركزي سيتخذون كل الخطوات اللازمة لاستعادة استقرار الأسعار.

وعادة ما ينظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وملاذ آمن خلال الأزمات الاقتصادية، مثل الركود، ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

واستقر الدولار عند مستويات مرتفعة بعدما تكبد بعض الخسائر في الجلسة السابقة، مما قلص الطلب على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 21.28 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 % إلى 923.62 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1864.18 دولار.

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