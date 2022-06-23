Cedar News
أخبار لبنان والعالم


إقتصاد

إخبار من سلام الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد افران

By cedro


صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام البيان الآتي: “بعد ورود كتاب من بلدية الغبيري تفيد فيه بتلاعب من قبل بعض الافران ضمن نطاق البلدية بوزن ربطة الخبز واستخدام عمال اجانب دون اجازات عمل قانونية، تحرّك الوزير سلام قضائيا، فأحال اليوم الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان إخبارا بالافران الواردة اسمائهم بالكتاب المذكور، طالبا التحرك السريع لمحاسبتهم حتى يكونوا عبرة لكل من يتجرأ على مخالفة قرارات الوزارة او استغلال لقمة عيش المواطن او الاخلال بالامن الغذائي للبلد.
 
في الموازاة، تستمر مديرية حماية المستهلك عبر مراقبيها في كل المناطق بالتعاون مع الأجهزة الامنية والبلديات، في ملاحقة المخالفين وتسطير الشكاوى التي سيتلمّس اللبنانيون نتاجها هذا الأسبوع”.

مواضيع متعلقة

الاسمر اعلن دعمه مطالب عمال وموظفي بلديتي طرابلس والميناء:…

وزير المالية مدد حتى 29 تموز مهلة تقديم البيان بصاحب الحق…

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
إقتصاد

سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 23 حزيران 2022..البلاد تعانى خطر الانهيار الكامل

إقتصاد

هيكل الدولة يتهاوى مع إضراب المُوظفين وتوقف مُعاملات المواطنين

إقتصاد

المخاوف الاقتصادية تصعد بالذهب.. الركود يعزز جاذبية السبائك كملاذ آمن

إقتصاد

النفط يهبط 5 دولارات مع توتر العلاقة بين البيت الأبيض وقطاع النفط الأمريكي ￼

إقتصاد

الاتحاد العمالي لنقابات عمال الجنوب: لكبح جماح المختكرين وزجهم بالسجون

إقتصاد

لجنة كفرحزير البيئية: المهلة المعطاة لشركات الترابة انتهت اليوم وتبلغت وقف العمل

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

إخبار من وزير الاقتصاد الى النيابة العامة المالية ضد…

سعر الدولار اليوم في لبنان الاربعاء 22 حزيران 2022.. سلامة…

اشتداد أزمة الخبز واضراب القطاع العام يهدد الأمن الغذائي

لجنة الاقتصاد عقدت اجتماعها الأول ضاهر: للمبادِرة باتجاه…

اقفال موقت لافران في الغبيري لم تلتزم وزن ربطة الخبزالمحدد…

1 من 975

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com